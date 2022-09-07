Найкраща тенісистка країни-агресорки підтримала усунення російських збірних від турнірів

Національні команди Росії мають бути забанені на міжнародних змаганнях.

Таку думку висловила перша ракетка Росії Дар'я Касаткіна.

"Я згодна з баном національних команд, безумовно. І, мабуть, усіх структур, які підтримує державне фінансування. Але не зовсім згодна з баном індивідуалістів - таких, як ми. Наприклад, я, Рубльов, Хачанов, Павлюченкова.

"З нами не вважаю, що це правильно. Я розумію рішення, чому нас дискваліфікували з Вімблдону. Я його розумію, але прийняти його дуже складно, бо якщо брати індивідуально кожен випадок, я не вважаю, що ми під нього потрапляємо. З національними командами, звичайно, інше, тут я згодна", - сказала Касаткіна в інтерв'ю YouTube-каналу Ксенії Собчак.

Також тенісистка пригадала перший день повномасштабного вторгнення Росії до України.

"Я просто ох*ріла, коли читала новини. Я була рано вранці в Досі. Коли все трапилося, я не спала, тому що у мене був дуже ранній виліт. Я не думала, що все зайде так далеко, але через пару днів зрозуміла, що це сталося. Було страшно. Новини лилися рікою, ти не знаєш, що буде далі. Було страшно мені, росіянці, при тому, що в Росії нічого не відбувалося. Я не знаю, що було в душі у людей з України, тому що весь цей пи***ць відбувався у них на очах. Це один із найгірших днів за останні багато років", – зазначила вона.

Нагадаємо, що Касаткіна відкрито засудила російське вторгнення до України.

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