Найкраща тенісистка планети, яка активно підтримує Україну, уперше в кар'єрі тріумфувала на US Open

У неділю, 11 вересня, у вирішальному матчі за головний титул Відкритого чемпіонату США з тенісу у жіночій одиночці найкраща тенісистка планети Іга Свьонтек перемогла п'яту ракетку світу Онс Жабер - 6:2, 7:6 (5).

Тенісистки провели на корті 1 годину 53 хвилини. За цей час Свьонтек виконала 1 подачу навиліт, припустилася 2 подвійних помилок.

Цей титул став для Свьонтек третім виграним турніром "Великого шолома". Раніше вона двічі перемагала на Roland Garros (2020, 2022).

За очними зустрічами з Онс Іга вийшла вперед 3-2. Після завершення US Open-2022 полька продовжуватиме очолювати рейтинг WTA та чемпіонську гонку. Жабер стане другою ракеткою планети і займе таке ж місце у чемпіонській гонці.

У півфіналі Свьонтек вибила Аріну Соболенко – 3:6, 6:1. 6:4, а Онс Жабер – Каролін Ґарсію – 6:1, 6:3.

Додамо, що Свьонтек активно підтримує Україну від самого початку широкомасштабної війни з російськими окупантами. Польська тенісистка грає матчі в кепці зі стрічкою в кольорах українського прапора. Також вона неодноразово висловлювала солідарність з Україною у своїх промовах, а в липні організовула благодійний матч, щоб зібрати кошти для українців, які постраждали від російської збройної агресії.

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