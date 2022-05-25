Найкраща тенісистка світу підтримала Україну: рейтингові очки не мають значення у цій ситуації, мене хвилює війна

Найкраща тенісистка світу підтримала Україну: рейтингові очки не мають значення у цій ситуації, мене хвилює війна

Перша ракетка планети Іга Швьонтек висловила підтримку Україні через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.

Так, 20-річна представниця Польщі заявила про те, що їй абсолютно все одно на позбавлення Вімблдонського турніру рейтингових очок через відсторонення від турніру тенісистів з РФ і Білорусі.

Швьонтек зазначила, що уявити не могла, що в наш час війна проходитиме просто в центрі Європи, передає Eurosport.

Вона нагадала, що її країна допомагає Україні.

"Польща підтримує Україну, війна ведеться недалеко від кордону моєї країни. Мої рейтингові очки не мають значення у цій ситуації. Мене хвилює війна, а не очки. У ситуації з відстороненням немає якогось одного гарного рішення.

Це складно, бо я знаю, що гравці з Росії не несуть відповідальності за те, що відбувається в їхній країні. Але з іншого боку, спорт використовується в політиці, а ми публічні люди і маємо якийсь вплив на людей", - заявила Швьонтек.

Додамо, що польська тенісистка з початку вторгнення РФ 24 лютого виходить на матчі зі стрічкою у вигляді українського прапора. Нещодавно вона вибила з Roland Garros українську тенісистку Лесю Цуренко.

Зазначимо, організатори Wimbledon-2022 повідомили, що тенісисти з Росії та Білорусі не будуть допущені до цьогорічного турніру через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала на території України. Таким чином, Wimbledon став першим міжнародним тенісним турніром, який заборонив росіянам і білорусам брати участь у особистих змаганнях.

Як наслідок, подібне рішення, окрім WTA, засудили також ATP та ITF.