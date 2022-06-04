Найкраща тенісистка світу з синьо-жовтою стрічкою стала чемпіонкою Roland Garros-2022

У суботу, 4 травня, відбувся фінальний матч жіночого розряду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу.

У фіналі турніру Великого шолома перша ракетка світу Іга Свьонтек вийшла на вирішальний поєдинок з синьо-жовтою стрічкою на кепці та у двох сетах переграла американку Корі Гауфф - 6:1, 6:3.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 10 хвилин. За цей час Свьонтек один раз подала на виліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала п'ять з десяти брейкпойнтів.

Свьонтек підійшла до Відкритого чемпіонату Франції з переможною серією у 28 матчів. В рамках престижного турніру Великого шолома Іга покращила свій результат до 35 ігор без поразок. Таким чином, вона повторила найбільшу переможну серію 21-го століття, яка належала американці Вінус Вільямс (35).

Додамо, що для Іги Свьонтек цей фінал Великого шолома став другим у кар'єрі.

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