Найкраща тенісистка світу закликала підтримувати Україну у війні з РФ: відео зворушливої промови

Іга Швьонтек після свого тріумфу в Катарі нагадала про боротьбу українців з російськими окупантами.

Перша ракетка планети Іга Швьонтек висловила підтримку Україні у війні з Росією після своєї перемоги на турнірі WTA 500 у Досі.

У фіналі 21-річна польська тенісистка обіграла американку Джесіку Пегулу з рахунком 6:3, 6:0.

Після завершення вирішального матчу Швьонтек виступила з промовою, в якій згадала і про Україну. Полька закликала світ не забувати про війну та всіляко допомагати нашому народу в боротьбі з російськими загарбниками.

"Я згадала минулий рік, тут був перший турнір, на якому я мала можливість виступити з промовою, коли почалася війна в Україні. Знаєте, у нас досить коротка пам'ять. Ми всі повинні підтримувати українців у всьому, з чим вони борються щодня. Розчаровує, що ситуація не змінюється, але сподіваюся, що вони залишатимуться сильними", – сказала Швьонтек.

Глядачі на трибунах відреагували на ці слова першої ракетки світу гучними оплесками.

Відео промови Швьонтек

Додамо, що Швьонтек активно підтримує Україну віж початку повномасштабного російського вторгнення. Вона грає матчі із синьо-жовтою стрічкою на своїй кепці.

У липні 2022 року Іга організувала благодійний тенісний турнір, кошти з якого було спрямовано на допомогу постраждалим від війни українським дітям. А в серпні полька взяла участь у благодійному матчі на US Open, присвяченому Україні.

Крім того, Швьонтек неодноразово висловлювала солідарність з нашою країною у своїх інтерв'ю та промовах під час міжнародних змагань, жорстко засуджуючи російську агресію.

Читайте також:

Повернення Цуренко до топ-100, особистий рекорд Крутих: оновлені тенісні рейтинги WTA та ATP

Українська топтенісистка в напруженій боротьбі поступилася у фіналі турніру в Хуахіні

Український тенісист не потиснув руку росіянину після перемоги над ним на турнірі в Німеччині (відео)