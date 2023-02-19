Найкраща тенісистка світу закликала підтримувати Україну у війні з РФ: відео зворушливої промови

Іга Швьонтек після свого тріумфу в Катарі нагадала про боротьбу українців з російськими окупантами.
Перша ракетка планети Іга Швьонтек висловила підтримку Україні у війні з Росією після своєї перемоги на турнірі WTA 500 у Досі.
У фіналі 21-річна польська тенісистка обіграла американку Джесіку Пегулу з рахунком 6:3, 6:0.
Після завершення вирішального матчу Швьонтек виступила з промовою, в якій згадала і про Україну. Полька закликала світ не забувати про війну та всіляко допомагати нашому народу в боротьбі з російськими загарбниками.
"Я згадала минулий рік, тут був перший турнір, на якому я мала можливість виступити з промовою, коли почалася війна в Україні. Знаєте, у нас досить коротка пам'ять. Ми всі повинні підтримувати українців у всьому, з чим вони борються щодня. Розчаровує, що ситуація не змінюється, але сподіваюся, що вони залишатимуться сильними", – сказала Швьонтек.
Глядачі на трибунах відреагували на ці слова першої ракетки світу гучними оплесками.
Відео промови Швьонтек
Retaining your title losing only FIVE games all week.— wta (@WTA) February 18, 2023
FIVE!!!
Unreal, @iga_swiatek @QatarTennis | #QatarTennis pic.twitter.com/44Tel9f0Yf
Додамо, що Швьонтек активно підтримує Україну віж початку повномасштабного російського вторгнення. Вона грає матчі із синьо-жовтою стрічкою на своїй кепці.
У липні 2022 року Іга організувала благодійний тенісний турнір, кошти з якого було спрямовано на допомогу постраждалим від війни українським дітям. А в серпні полька взяла участь у благодійному матчі на US Open, присвяченому Україні.
Крім того, Швьонтек неодноразово висловлювала солідарність з нашою країною у своїх інтерв'ю та промовах під час міжнародних змагань, жорстко засуджуючи російську агресію.
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