Найкраща теніситка Росії емоційно висловилася проти війни в Україні, їй відповів Долгополов

Перша ракетка Росії Дар'я Касаткіна поділилася думками про війну в Україні, яку розв'язала РФ.

"Найбільше зараз хочеться, щоб закінчилася війна. З 24 лютого не було жодного дня, щоб я не прочитала якусь новину. Я до цього прямого відношення не маю. По мінімуму - так. Але це х**ня в порівнянні з тим, що відбувається.

Я не уявляю, що переживають люди в Україні або ті, у кого там є родичі. Це кошмар. Якщо було щось - що може хоча б на 1% зупинити це... Без роздумів, я б зробила все, що від мене залежить. Але, на жаль, це неможливо. Ми ніяк не можемо вплинути на дії того, що відбувається. І від цього, навіть якесь почуття безсилля є. А хто може? Європа навіть ні**ра не може.

Я хочу грати з тенісистами, які можуть вести підготовку так само, як і я, яким не потрібно думати про те, що розбомбили їх корти. Я не уявляю, що це таке, коли у тебе немає дому, бл**ь. Не тому, що ти його ще не придбав, а тому, що у тебе його забрали", – заявила Касаткіна в інтерв'ю YouTube-каналу журналіста Віктора Кравченка.

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов прокоментував антивоєнні висловлювання росіянки.

"Спасибі Дар’я за те, що відчуваєш наш біль і говориш про нього. Сподіваюся, ваші співвітчизники не сидітимуть і мовчки дивитимуться, як ви говорите на самоті. Особливо чоловіча сторона", – написав він у Twitter.

Thank you @DKasatkina for feeling our pain and speaking about it. Hope your compatriots won’t sit and silently watch you speaking alone specially the men’s side pic.twitter.com/42H2h9dGGt — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) July 19, 2022

Нагадаємо, що представниця українського парного тенісу Людмила Кіченок викрила байдужість іноземних колег до долі України.

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