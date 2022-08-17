"Найкраще знаряддя праці - автомат": відомий футбольний тренер у лавах ЗСУ боронить Україну від рашистів

Колишній головний тренер чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь зі зброєю в руках став на захист батьківщини від російських загарбників.

Екскерманич чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь у лавах українській армії воює з російськими окупантами. 58-річний фахівець зізнався, що підписав контракт зі Збройними Силами України.

"Мій контракт із "Десною" закінчився влітку, а фактично я припинив працювати в клубі з початком війни. Мій контракт - у ЗСУ.

Розмови з іншими клубами були, конкретні пропозиції - ні. Працювати зараз за кордоном було б незаконно. Мені 58 років - до 60-ти чоловіки-українці повинні залишатися в розпорядженні Міністерства оборони й бути готовими виконати свій обов'язок.

Найкраща форма одягу для українського чоловіка зараз - камуфляж ЗСУ, а найкраще знаряддя праці - автомат для оборони України", - розповів Рябоконь в інтерв'ю виданню "Український футбол".

Зазначимо, що повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у новому сезоні УПЛ не зможуть взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь". За ними було закріплено місця в Прем'єр-лізі на час, коли вони зможуть повноцінно відновити свою спортивну діяльність.

Нагадаємо, що Олександр Рябоконь - не перший відомий футбольний тренер, який став на захист батьківщини від рашистів. Раніше криворізький "Кривбас" очолив Юрій Вернидуб, який поєднуватиме службу в ЗСУ з тренерською роботою.

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