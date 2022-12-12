Найкращі на планеті: жіноча збірна України з боротьби виграла командний Кубок світу

Жіноча збірна України з боротьби тріумфувала на командному Кубку світу, який відбувся в американському Коралвіллі.

На шляху до фіналу українки перемогли Монголію (7:3) та Японію (за класифікаційними очками за рівного рахунку в сутичках 5:5). У фінальному протистоянні "синьо-жовті" взяли гору над Китаєм (6:4).

Володарями Кубка світу у складі збірної України стали: Оксана Лівач (50 кг), Альбіна Рілля (53 кг), Аліна Грушина-Акобіа (55 кг), Юлія Ткач-Остапчук (57 кг), Ірина Бондар (59 кг), Ірина Коляденко (62 кг), Катерина Зелених (65 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг), Алла Белінська (72 кг) та Анастасія Осняч-Шустова (76 кг).

Раніше повідомлялося, що Україна здобула ще одну медаль на Кубку Європи з лижної акробатики.

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