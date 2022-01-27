Найкращим бомбардиром Чемпіонату України зацікавився клуб Серії А

Артем Довбик може переїхати на Апенніни.

Нападник "Дніпра-1" та збірної України Артем Довбик потрапив до сфери інтересів "Торіно".

За інформацією Tuttomercatoweb, керівництво "биків" розглядає 24-річного українця як потенційну заміну Андреа Белотті, який не збирається подовжувати контракт з клубом і влітку піде як вільний агент.

Цього сезону Довбик забив 14 м'ячів і віддав п'ять результативних передач у 18 матчах дніпрян у всіх турнірах. Він є найкращим бомбардиром поточного розіграшу УПЛ з 14 голами.

"Дніпро-1" вирушив на зимову паузу на третьому місці в УПЛ. "Торіно" наразі посідає десяте місце в турнірній таблиці Серії А.

Раніше керівництво дніпровського клубу назвало суму, за яку готове відпустити Довбика.

Читайте також:

"Не змогли домовитися": український герой Євро-2020 міг побудувати кар'єру у донецькому "Шахтарі"

"Не сказав свого останнього слова в Європі": український герой Євро-2020 зізнався, у якому чемпіонаті мріє зіграти

"Нехай дадуть нам спокій": найкращий футболіст УПЛ категорично висловився про можливість продовження кар'єри у Росії