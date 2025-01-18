Найкращий біатлоніст світу оголосив про завершення кар'єри

Видатний норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо оголосив, що завершить професійну кар'єру за підсумками сезону-2024/25.

Про це 31-річний спортсмен написав на своїй сторінці в Instagram.

Норвежець планував виступити на зимових Олімпійських іграх-2026, але ухвалив рішення раніше вирушити на спортивну пенсію, оскільки хоче більше часу проводити зі своєю сім'єю.

"Протягом 13 років я був частиною найкращої національної збірної світу, за мною стояли найкращі спонсори світу. Останні шість сезонів я поєднував топовий спорт із сімейним життям. Це було чудово, але також складно. Тепер я знаю, що настав час поставити сім'ю на перше місце.

Я збирався виступати ще рік, проте олімпійська підготовка вимагає ще більшого, зокрема й від людей навколо мене. Я все ще люблю змагатися, але нині змагальних днів небагато порівняно з іншими.

Давайте насолодимося останніми стартами разом, перш ніж ми гучно фінішуємо в Голменколлені 20-23 березня", – підсумував Бьо.

Йоганнес є п'ятиразовим володарем Великого кришталевого глобусу, зокрема й чинним. Він вигравав головний трофей біатлонного сезону у 2019, 2020, 2021, 2023 та 2024 роках. Також Бьо – п'ятиразовий олімпійський чемпіон, 20-разовий чемпіон світу.

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