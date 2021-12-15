Найкращі боксер, бій і нокаут: WBC назвала володарів престижних нагород у 2021 році

Також переможців визначили і в інших номінаціях.
Всесвітня боксерська рада (WBC) підбила підсумки 2021 року, оголосивши переможців у різних номінаціях.
Найкращим боксером року став лідер світового рейтингу незалежно від вагової категорії мексиканець Сауль Альварес, який цьогоріч тричі достроково перемагав своїх суперників. У листопаді "Канело" нокаутував американця Калеба Планта та об'єднав усі титули в другій середній вазі.
Канело Альварес - Калеб Плант: огляд бою
Найкращим боєм 2021 року визнали третю битву між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером. За поєдинок боксери чотири рази побували в нокдаунах, а в 11-му раунді "Циганський король" ефектно нокаутував американця і захистив титул WBC у надважкій вазі.
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер: огляд бою
Найкращим нокаутом року обрали брутальний фініш бою за титул WBC у першій легкій вазі між мексиканцями Оскаром Вальдесом та Мігелем Берчельтом. У 10-му раунді Вальдес на відході підловив суперника потужним ударом з лівої, після чого Берчельт моментально впав обличчям на канвас і довго перебував у "відключці".
.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!— Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021
An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! #BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm
Список переможців у всіх номінаціях від WBC:
Найкращий боксер 2021 року: Сауль Альварес
Найкращий боксер 2021 року (жінки): Аманда Серрано
Найкращий бій 2021 року: Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
Найкращий бій 2021 року (жінки): Ібет Самора - Марлен Еспарза
Найкращий нокаут 2021 року: Оскар Вальдес проти Мігеля Берчельта
Найкращий нокаут 2021 року (жінки): Алісія Баумгарднер проти Террі Харпер
Найкраще повернення 2021 року: Ноніто Донейр
Найкраще повернення 2021 року (жінки): Джессіка Гонсалес
Найдраматичніший бій 2021 року: Джермелл Чарло - Браян Кастаньо
Подія року: Сауль Альварес - Калеб Плант
Найкращий тренер 2021 року: Едді Рейносо (Сауль Альварес, Оскар Вальдес)
Відкриття року: Джордж Камбосос
Проспект року: Марк Магсайо
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