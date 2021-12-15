Найкращі боксер, бій і нокаут: WBC назвала володарів престижних нагород у 2021 році

Найкращі боксер, бій і нокаут: WBC назвала володарів престижних нагород у 2021 році

Також переможців визначили і в інших номінаціях.

Всесвітня боксерська рада (WBC) підбила підсумки 2021 року, оголосивши переможців у різних номінаціях.

Найкращим боксером року став лідер світового рейтингу незалежно від вагової категорії мексиканець Сауль Альварес, який цьогоріч тричі достроково перемагав своїх суперників. У листопаді "Канело" нокаутував американця Калеба Планта та об'єднав усі титули в другій середній вазі.

Канело Альварес - Калеб Плант: огляд бою

Найкращим боєм 2021 року визнали третю битву між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером. За поєдинок боксери чотири рази побували в нокдаунах, а в 11-му раунді "Циганський король" ефектно нокаутував американця і захистив титул WBC у надважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер: огляд бою

Найкращим нокаутом року обрали брутальний фініш бою за титул WBC у першій легкій вазі між мексиканцями Оскаром Вальдесом та Мігелем Берчельтом. У 10-му раунді Вальдес на відході підловив суперника потужним ударом з лівої, після чого Берчельт моментально впав обличчям на канвас і довго перебував у "відключці".

.@oscarvaldez56 HAS DONE IT!!!!!



An explosive left hand at the bell in Round 10 closes a masterful performance, and he is now a 2-time world champion! #BercheltValdez | #AndTheNew | ESPN pic.twitter.com/HFw8eT7Mqm — Top Rank Boxing (@trboxing) February 21, 2021

Список переможців у всіх номінаціях від WBC:

Найкращий боксер 2021 року: Сауль Альварес

Найкращий боксер 2021 року (жінки): Аманда Серрано

Найкращий бій 2021 року: Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер

Найкращий бій 2021 року (жінки): Ібет Самора - Марлен Еспарза

Найкращий нокаут 2021 року: Оскар Вальдес проти Мігеля Берчельта

Найкращий нокаут 2021 року (жінки): Алісія Баумгарднер проти Террі Харпер

Найкраще повернення 2021 року: Ноніто Донейр

Найкраще повернення 2021 року (жінки): Джессіка Гонсалес

Найдраматичніший бій 2021 року: Джермелл Чарло - Браян Кастаньо

Подія року: Сауль Альварес - Калеб Плант

Найкращий тренер 2021 року: Едді Рейносо (Сауль Альварес, Оскар Вальдес)

Відкриття року: Джордж Камбосос

Проспект року: Марк Магсайо

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