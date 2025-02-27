Найкращий боксер незалежно від вагової категорії: Усик зберіг лідерство в рейтингу The Ring

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик залишився на першому місці в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р) за версією авторитетного журналу The Ring.

38-річний український боксер беззмінно очолює цей рейтинг від літа минулого року – після своєї над Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Як і раніше, до топ-3 рейтингу P4P від The Ring входять японець Наоя Іноуе та американець Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитро Бівол

5. Артур Бетербієв

6. Джессі Родрігес

7. Сауль Альварес

8. Джервонта Девіс

9. Дзюнто Накатані

10. Девін Гейні

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня 2024 року Усик в бою-реванші переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Дюбуа, який уже встиг один раз захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

22 лютого Дюбуа повинен був захищати свій пояс у бою з новозеландцем Джозефом Паркером, але за кілька днів до поєдинку знявся через вірусну інфекцію. Його замінив конголезький боксер Мартін Баколе, якого Паркер нокаутував вже в другому раунді.

Водночас Дюбуа зберіг титул IBF і може битися з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Раніше Олександр заявив, що хоче провести саме об'єднавчий поєдинок з Даніелем.

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