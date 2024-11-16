"Найкращий боксер в історії": Джейк Пол прокоментував свою перемогу над Майком Тайсоном

Популярний американський блогер Джейк Пол висловився про свою перемогу над колишнім абсолютний чемпіоном світу в надважкій вазі Майком Тайсоном.

Бій тривав 8 раундів по дві хвилини і завершився перемогою 27-річного шоумена над 58-річною легендою боксу одноголосним рішенням суддів – 80:72, 79:73, 79:73.

Одразі після поєдинку зірка YouTube віддав належне своєму супернику, назвавши його найкращим боксером в історії.

"Це велика честь, давайте спершу привітаємо Майка. Він найкращий боксер в історії. Якби не він, я б не займався цим. Це ікона боксу, для мене велика честь розділити з ним ринг. Це насправді був важкий бій, але я цього очікував, знав, що так буде", – сказав Пол в інтерв'ю після бою.

Зазначимо, що цей поєдинок мав офіційний статус – результат занесено до статистики обох бійців.

Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Нагадаємо, Майк Тайсон дав ляпаса Джейку Полу під час фінальної битви поглядів.

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