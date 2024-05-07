"Найкращий боксер, з яким я стикався": ексчемпіон світу дав оцінку Усику

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Тоні Белью компліментарно висловився на адресу чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

41-річний британець у документальному фільмі від DAZN згадав свій бій проти Усика, який відбувся у листопаді 2018 року. Тоді українець переміг Белью нокаутом у восьмому раунді, захистивши звання абсолютного чемпіона світу у крузервейті.

Тоні заявив, що вважає Усика найкращим боксером з тих, проти кого йому довелося виходити в ринг.

"Чи я думав, що зможу перемогти його? Безумовно. Але думати, що ти когось нокаутуєш, і робити це – дві різні речі. Так, я втомився, і я втомився, бо він мене втомив. Тому я віддаю йому все належне у світі. Усик – це найкращий боксер, з яким я стикався", – сказав Белью.

Нагадаємо, 18 травня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проведе бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Поєдинок було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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