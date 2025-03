"Найкращий боксерський виклик усіх часів": Паркер чуттєво заспівав для Усика на пляжі (відео)

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Джозеф Паркер оригінально викликав на поєдинок володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика.

Новозеландський боксер опублікував відео у своїх соціальних мережах, де на пляжі підспівує пісню Шанайї Твейн "You're Still The One". У ролику також можна побачити спільні фото Усика та Паркера, моменти їхніх боїв, тренувань і танців.

Родзинкою відео, знятого на березі океану, став напис на піску "I'm very feel". Цією фразою Олександр відповів на запитання: "How do you feel?" ("Як ви почуваєтеся?") на зважуванні перед боєм з німцем Марко Хуком 2017 року.

Пізніше український боксер потролив себе через погану англійську, записавши кліп, який завірусився в Мережі.

"Найкращий боксерський виклик усіх часів", – прокоментував відеозвернення Паркера до Усика один з користувачів соцмережі X.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти Паркера.

Однак українець відповів, що його насамперед цікавить об'єднавчий бій з британцем Данієлем Дюбуа, аби знову стати абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.

У травні 2024 року Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став першим "абсолютом" у надважкій вазі в XXI столітті. Потім через реванш із "Циганським королем" українець відмовився проводити обов'язковий захист титулу IBF проти Дюбуа та звільнив пояс, втративши звання "абсолюта".

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках на професійному рингу.

33-річний Паркер має 36 перемог (24 – нокаутом) і три поразки – від Джошуа (2018), Ділліана Вайта (2018) та Джо Джойса (2022). Новозеландець володів титулом WBO у надважкій вазі, який завоював 2016-го у бою з Енді Руїсом, допоки не програв Джошуа в об'єднавчому поєдинку.

