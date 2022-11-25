Найкращий бомбардир ЧС-2022 отримав травму і залишив поле на ношах (фото)

Еннер Валенсія не зміг дограти до кінця поєдинок з Нідерландами.

Нападник збірної Еквадору Еннер Валенсія зазнав пошкодження в матчі 2-го туру групи A чемпіонату світу-2022 з футболу проти команди Нідерландів.

Наприкінці поєдинку 33-річний капітан еквадорців змушений був залишити поле на ношах.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Серйозність травми лідера збірної Еквадору та його шанси в подальшому зіграти на турнірі в Катарі стануть відомі пізніше.

Зазначимо, що Валенсія наразі є найкращим бомбардиром ЧС-2022. На його рахунку 3 голи у 2 матчах: дубль у поєдинку з Катаром та м'яч у ворота Нідерландів.

Матч Нідерланди – Еквадор завершився внічию з рахунком 1:1 .

В іншому матчі 2-го туру групи A Сенегал переміг Катар з рахунком 1:3.

Катар з рахунком 1:3. Після двох турів Нідерланди та Еквадор очолюють квартет, маючи по 4 очки. Сенегал із 3 балами йде третім. Катар (0) – останній.

У заключному турі 29 листопада Еквадор поміряється силами із Сенегалом, а Нідерланди зіграють з Катаром. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

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