Найкращий бомбардир УПЛ Довбик приєднався до тренувального табору "Динамо" в Румунії

Найкращий бомбардир УПЛ Довбик приєднався до тренувального табору "Динамо" в Румунії

Форвард підтримуватиме форму з "біло-синіми" до свого від'їзду в розташування збірної України.

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик приєднався до тренувального табору київського "Динамо" в Румунії, де команда Мірчі Луческу готується до благодійних матчів на підтримку України.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

Артем підтримуватиме ігрову форму зі столичним клубом до старту тренувальних зборів збірної України - національна команда планує зібратися 29 квітня, щоб розпочати підготовку до матчів плейоф відбору на ЧС-2022.

ФК Динамо Київ

Зазначимо, що Довбик є найкращим бомбардиром УПЛ за підсумками першої частини сезону. У його активі 14 забитих м'ячів (три - з пенальті).

Раніше повідомлялося, що "Динамо" відмовилося наприкінці квітня відпустити своїх гравців до збірної України. Президент столичного клубу Ігор Суркіс заявив, що 12 гравців "біло-синіх", котрих викликано до національної команди, прибудуть у розпорядження тренерського штабу "синьо-жовтих" 23 травня.

Рішенням керівництва "Динамо" обурився головний тренер збірної України Олександр Петраков. Керманич "синьо-жовтих" пригрозив виключити гравців "Динамо" зі складу збірної України, якщо вони вчасно не прибудуть до табору національної команди.

Крім того, позицію керівництва київського клубу нещадно розкритикували ультрас "Динамо".

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