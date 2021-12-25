Найкращий бомбардир УПЛ підтвердив інтерес з боку київського "Динамо"

Представники "біло-синіх" контактували з ним щодо можливого переходу.

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик підтвердив, що до нього є інтерес з боку керівництва київського "Динамо".

"Зі мною виходили на зв'язок з цього питання. Здебільшого гравці говорили, що є великий інтерес. Навіть у збірній я більше потоваришував із Вітею Циганковим та Олександром Тимчиком. Ми про це розмовляли, але це тільки розмови. Думаю, вони точно були не проти щоб я до них переїхав.

Чи хотів я перейти? Все має зійтися. Найголовніше – йти туди, де тебе хочуть, не напрошуватися. Якщо тебе хоче головний тренер, тебе бачать у цьому клубі, ставлення до тебе гарне – це одне. А коли дві людини хочуть, а дві ні, то це вже не моя історія, такий варіант я навіть не розглядатиму", - сказав форвард в інтерв'ю програмі BuzBuzz.

Раніше Довбик розповів, у якому топ-чемпіонаті хотів би продовжити свою кар'єру.

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