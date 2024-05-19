"Найкращий боєць у сучасній історії": реакція боксерського світу на перемогу Усика над Ф'юрі

У ніч проти 19 травня українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Поєдинок у саудівському в Ер-Ріяді тривав всі 12 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику – 115-112, 114-113 та 113-114. Зазначимо, що наприкінці дев'ятого раунду Усик відправив Ф'юрі в нокдаун.

Боксерський світ уважно стежив за перебігом історичного поєдинку. Після закінчення бою відомі боксери та фахівці з цього виду спорту привітали Олександра із завоюванням звання "абсолюта".

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко

"Ця історична перемога важлива не лише для Олександра Усика. Чи можете ви уявити, який тиск зазнавала ця людина в останні тижні тут, на рингу? Безперечно, програш не був варіантом.

Одного разу він показав, що він чудовий у крузервейті, але що ще більш дивно для багатьох людей, і не важливо, наскільки він великий, високий, важкий, який у нього розмах і наскільки мобільним був Тайсон Ф'юрі, Усик показав, що він найкращий боєць у сучасну історію. Я дуже пишаюся Олександром і дуже пишаюся тим, що я українець.

Коли рахуєш очки, у боксі не можна бути на 100% упевненим, і судді винесли таке рішення, яке заслужив Олександр. Безперечно, видатний поєдинок обох бійців. Я здивований, як Тайсон зумів дійти до кінця бою після 9-го раунду, але він це зробив. Давайте віддамо йому належне.

Найголовніше, Олександр залишився твердим і зробив те, що має зробити, став чемпіоном світу у надважкій вазі. Український чемпіон світу у надважкій вазі", – наводить слова Кличка-молодшого Boxing Scene.

Колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті Леннокс Льюїс

"Ласкаво просимо до клубу (абсолютних чемпіонів – прим.), Усику", – написав Льюїс у себе в соцмережах.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд

"Вам краще поважати Усика. Він однозначно претендент номер один на звання найкращого бійця незалежно від вагової категорії у світі. Я не хейтер.

Він у надважкому дивізіоні побив боса, який побив іншого боса (Кроуфорд має на увазі перемогу Тайсона Ф'юрі над Володимиром Кличком 2015 року – прим.), продемонструвавши те, що він вже показував. Вітаю, брате!", – написав Кроуфорд.

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа

"Усик переміг усіх чемпіонів у хевівейті, причому він двічі переміг Джошуа, а тепер здолав Ф'юрі. Найкращий надважковаговик світу на цю мить, і це факт", – сказав Гірн.

Раніше було оприлюднено статистику ударів бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Також на нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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