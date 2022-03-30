Найкращий футболіст світу продає футболку польської збірної, щоб допомогти ЗСУ (фото)

Левандовскі продовжує підтримувати Україну.

Форвард "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовський вирішив продати свою футболку національної збірної з написом Stop War на аукціоні eBay.

Спортсмен передав свою футболку з благодійного товариського матчу проти Шотландії для серії аукціонів World Sports For Ukraine.

Стартова ціна – 2 500 доларів США.

ebay

"Вільний світ, вільна Польща не залишать вільну Україну. Не здавайтеся, ми з вами. Наші двері широко відкриті для вас. Ви виграєте цей найважчий у вашому житті матч. Ви не самі", – сказав Левандовські українському народу.

Нагадаємо, що у київському Будинку футболу відкрилося нове лікувально-реабілітаційне відділення, яке допомагатиме з відновленням дітям та дорослим.

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