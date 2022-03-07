Найкращий футболіст світу розірвав контракт зі спонсором, якого підозрюють у підтримці РФ проти України

Найкращий футболіст світу розірвав контракт зі спонсором, якого підозрюють у підтримці РФ проти України

Роберт Левандовські проявив категоричну позицію, незважаючи на фінансові збитки.

Нападник мюнхенської "Баварії" та збірної Польщі Роберт Левандовські, який у 2021 році був визнаний найкращим гравцем світу за версією ФІФА, підтримав Україну у війні з російськими загарбниками.

33-річний польський футболіст достроково припинив співпрацю з китайською компанією Huawei, яку рекламував від 2015 року. Це рішення Роберт ухвалив після того, як один із китайських порталів, а також авторитетне британське видання Daily Mail написали про те, що Huawei допомагає Росії захищати її кіберпростір під час війни з Україною.

Для цього концерн повинен був делегувати на роботу в РФ до 50 тисяч своїх співробітників. Крім того, Huawei досі доправляє свою продукцію до країни-агресора. Щоправда, сама компанія офіційно заперечує інформацію про співпрацю з Росією, називаючи це "фейковими новинами".

"Ми ухвалили рішення припинити маркетингову співпрацю між Робертом Левандовські та брендом Huawei. Таким чином, реалізацію всіх рекламних зобов'язань з нашого боку було призупинено", - цитує Томаша Завісляка, одного з представників польського футболіста, Meczyki.pl з посиланням на WP Sportowe Fakty.

За інформацією джерела, за розірвання контракту з Huawei форварду довелося виплатити компенсацію в розмірі 5 мільйонів. євро.

Роберт активно підтримує Україну в боротьбі з окупантом. Раніше він вивів "Баварію" на матч Бундесліги проти "Айнтрахта" з капітанською пов'язкою у синьо-жовтих кольорах прапора України.

Robert Lewandowski dziś z opaską: flagą Ukrainy. pic.twitter.com/5f6fsT2lZZ — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) February 26, 2022

Раніше повідомлялося, що український біатлоніст записав емоційне відеозвернення через вторгення РФ.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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