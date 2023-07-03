Найкращий гравець тріумфального матчу з Францією оцінив вихід України до півфіналу молодіжного Євро

Півзахисник молодіжної збірної України (U-21) Георгій Судаков прокоментував перемогу над командою Франції у чвертьфіналі Євро-2023.

Українська "молодіжка" обіграла французів з рахунком 1:3 та вийшла до півфіналу чемпіонату Європи.

Разом з тим наша футбольна збірна вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри. "Синьо-жовті" зіграють у футбольному турнірі на літній Олімпіаді-2024, яка відбудеться в Парижі.

У матчі з французами Судаков відзначився дублем. На 32-й хвилині футболіст донецького "Шахтаря" зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті, який заробив Михайло Мудрик. А наприкінці першого тайму Георгій відгукнувся на шикарну передачу Мудрика з глибини поля та забив другий гол.

Саме Судаков був визнаний найкращим гравцем чвертьфінального матчу з Францією за версією УЄФА. Наразі з трьома забитими м'ячами він є найкращим бомбардиром Євро-2023.

"Я не можу окремо виділити когось – Мудрика чи Бондаренка… Уся команда билася, була одним цілим. Якщо говорити саме про наш тандем із Михайлом, то, звичайно, ми один одного відчуваємо. Раніше я віддавав йому схожі передачі, і він забивав, у нас були трохи різні ролі. Але я знаю, на що він здатен, як він може віддати, тож моїм завданням було побігти й відкритися. Так і сталося. Ми розбирали французів, вони грають дуже високо, тож ми мали грати їм за спину. Тому я побіг у зону, а Мудрик віддав пас. Передача була схожа на ту, яку він віддав у матчі національної збірної проти Північної Македонії на Циганкова. Він це вміє, усі ми це прекрасно знаємо. Тож тут немає якоїсь особливої хімії – просто ігровий момент.

Як змінилася збірна Франції порівняно з нашими поєдинками відбору Євро-2023 (U-21)? Я вже говорив, що насамперед змінилися ми. Ми не можемо порівнювати той рік і цей. Ми всі виросли, набралися досвіду, майже кожен з нашого складу грав у єврокубках. Якщо говорити про мене, то я вже провів кілька поєдинків за національну збірну. Після таких ігор у тебе є досвід, ти зовсім по-іншому граєш такі матчі. Тому не можна порівнювати.

І Руслан Петрович (Ротань – прим.) правильно сказав, що це вже зовсім інша команда. У Франції не дуже змінилася команда, якщо брати за прізвищами, як і в нас. Але ми передусім змінилися індивідуально, у плані майстерності. Інший досвід, рівень гри кожного виріс у декілька разів. Нам потрібно відштовхуватися від своєї гри, байдуже, хто є суперником. Ми сьогодні показали, що якщо граємо однією командою, то вміємо грати у футбол, із м'ячем. Звичайно, у Франції всі гравці сильні індивідуально, проти них складно захищатися. Були моменти, коли треба було терпіти. Але я впевнений, що всі українці, які дивилися матч, пишаються нами, адже ми вміємо грати у футбол, а не просто відбиватися", – цитує Судакова офіційний сайт УАФ.

У півфіналі Євро-2023 збірна України зустрінеться з Іспанією, яка у чвертьфінальному поєдинку за підсумками екстратаймів обіграла Швейцарію (2:1). Матч Іспанія – Україна відбудеться в середу, 5 липня, початок гри – о 22:00 за київським часом.

Додамо, що наша команда вже грала з іспанцями в останньому турі групового раунду Євро-2023. Тоді українська збірна на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

В іншому півфіналі зіграють команди Ізраїлю та Англії. Цей матч також відбудеться 5 липня, але о 19:00 за київським часом.

Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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