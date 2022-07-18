Найкращий результат в історії: Україна з низкою рекордів закінчила виступи на Всесвітніх іграх-2022

Збірна України тріумфально фінішувала на Всесвітніх іграх-2022 в американському Бірмінгемі. За підсумками змагань наша команда опинилася в топ-3 медального заліку.

В останній день Всесвітніх ігор-2022 українці вибороли шість нагород - три золоті, одну срібну та дві бронзові. У неділю, 17 липня, "синьо-жовті" піднялися на п'єдестал у двох видах спорту: муай-тай та спортивній акробатиці.

Одразу п'ять медалей українці виграли в муай-тай. Чемпіонами Всесвітніх ігор стали - Анастасія Кулініч (вага до 48 кг), Ігор Любченко (вага до 63,5 кг), Олег Приймачов (вага до 91 кг). "Срібло" виборов Олександр Єфіменко (вага до 71 кг), а "бронзу" - Владислав Микитась (вага до 57 кг)

Бронзовими призерами в спортивній акробатиці стала наша чоловіча команда у складі Станіслава Кукурудза, Юрія Савки, Юрія Пуша та Тараса Яруша.

Таким чином, Україна посіла підсумкове третє місце у медальному заліку Всесвітніх ігор-2022. На рахунку наших спортсменів 45 медалей: 16 золотих, 12 срібних та 17 бронзових.

Це абсолютний рекорд української збірної за всю історію виступів на Всесвітніх іграх. Україна вперше фінішувала в топ-3 медального заліку. Нашу команду випередили лише Німеччина та США.

На змаганнях у Бірмінгемі збірна України встановила національний рекорд як за загальною кількістю виграних медалей (попередній рекорд - 29), так і за золотими нагородами (попередній рекорд - 10).

Підсумковий медальний залік Всесвітніх ігор-2022 (топ-10)

1. Німеччина - 24+7+16

2. США - 16+18+10

3. Україна - 16+12+17

4. Італія - 13+24+12

5. Франція - 11+15+16

6. Угорщина - 11+7+9

7. Бельгія - 11+4+5

8. Японія - 10+11+12

9. Колумбія - 9+10+6

10. Китай - 9+4+1

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Всесвітні ігри-2022 в Бірмінгемі (США) стартували 7 липня і тривали до 17 липня. Україну представили 103 спортсмени у 19 дисциплінах.

Всесвітні ігри - це міжнародні комплексні змагання з видів спорту, що не входять до олімпійської програми, хоча й проводяться під патронатом Міжнародного олімпійського комітету.

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