Найкращий результат за 18 років: Україна посіла третє місце в медальному заліку на ЧЄ-2022 з водних видів спорту

У Римі відбувся чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту, на якому вдало виступила збірна України.

Збірна України завершила чемпіонат Європи-2022 з водних видів спорту з 17 медалями.

"Синьо-жовті" завоювали 10 золотих, 6 срібних і одну бронзову нагороди та посіли третє місце у загальному медальному заліку континентальної першості.

Найбільше медалей вибороли представниці артистичного плавання - 8 золотих. Українки виграли усю жіночу програму чемпіонату Європи. 7 медалей на рахунку стрибунів у воду - 1 золота, 5 срібних і 1 бронзова.

Ще по одній нагороді у скарбничку збірної принесли плавці та хайдайвери.

Виграли медальну першість господарі змагань італійці - 67 (24-24-19). Друга сходинка у збірної Великої Британії - 27 (10-8-9).

Нагадаємо, що збірна України виборола 14 медалей юнацького ЧЄ-2022 з боксу та потрапила до топ-3 медального заліку.

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