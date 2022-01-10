Найкращий тенісист планети виграв суд щодо анулювання візи до Австралії, але його все ще можуть депортувати

Найкращий тенісист планети виграв суд щодо анулювання візи до Австралії, але його все ще можуть депортувати

Участь першої ракетки світу в Australian Open-2022 залишається під питанням.

Суд Мельбурна задовольнив апеляцію першої ракетки світу Новака Джоковича про анулювання австралійської візи. Сербського тенісиста хотіли депортувати з країни через COVID-скандал.

Згідно з ухваленим рішенням, 34-річний тенісист повинен бути звільнений з імміграційного ізолятора протягом пів години після завершення судового засідання, повідомляє CNN.

Міністерство внутрішніх справ Австралії зобов'язане сплатити витрати спортсмена та якнайшвидше повернути йому особисті речі, включно з паспортом.

Проте сербу ще зарано святкувати перемогу в цій справі. За інформацією ВВС, після оголошення рішення адвокат австралійського уряду Кріс Тран заявив, що міністр імміграції країни Алекс Гоук може особисто розглянути можливість повторного анулювання візи Джоковича. Якщо Новака все ж депортують, то йому можуть заборонити в'їзд до Австралії на три роки.

Як повідомлялося, дозвіл взяти участь в Australian Open-2022 мають лише вакциновані тенісисти. Однак для серба зробили виняток і погодилися пустили його до країни без щеплення. Тенісист нібито пообіцяв надати докази того, що його не можна вакцинувати, що викликало хвилю обурення в Австралії.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня.

Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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