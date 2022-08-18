Найкращій тенісистці планети, яка підтримує Україну, підкорилося чергове досягнення

Полька Іга Свьонтек проводить приголомшливий сезон. Вона стала першою за три роки тенісисткою, яка виграла 50 матчів у сезоні.

Перша ракетка світу Іга Свьонтек Іга стала першою тенісисткою за останніх три роки, якій вдалося виграти понад 50 матчів упродовж одного сезону.

Це сталося під час другого кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Свьонтек у двох сетах обіграла американку Слоан Стівенс - 6:4, 7:5.

Востаннє подібне вдавалося колишній першій ракетці світу Ешлі Барті 2019 року.

За вихід до чвертьфіналу змаганий у Цинциннаті польська спортсменка зіграє з американкою Медісон Кіс.

В нинішньому сезоні полька виграла уже 6 турнірів, серед яких Roland Garros. Зараз Свьонтек виступає на змаганнях елітної категорії WTA 1000 у Цинциннаті.

Читайте також:

Костюк на характері вийшла до другого кола турніру в Цинциннаті, Калініна з розгромом вилетіла

"Будь-який росіянин, якого ображає український прапор, має бути вдома": Долгополов - про скандальний інцидент у Цинциннаті

Перша ракетка світу з РФ влаштував розбірки з уболівальником, який назвав його "лузером": відео