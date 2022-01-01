Найкращий тренер світу пропустить надважливий матч АПЛ через коронавірус

Юрген Клопп вирушив на самоізоляцію перед грою з "Челсі".

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп пропустить матч 21-го туру англійської Прем'єр-ліги проти "Челсі" через підозру на коронавірус.

Про це повідомляє офіційний сайт мерсисайдського клубу.

54-річний німецький фахівець здав тест, результат якого розцінений як "ймовірно, позитивний". Також у тренера проявилися легкі симптоми захворювання.

Таким чином, Клопп вирушив на самоізоляцію, а під час гри з "Челсі" командою керуватиме його асистент Пеп Ліндерс.

Додамо, що Клоппа було визнано найкращим тренером світу за підсумками 2020 року.

Поєдинок "Челсі" - "Ліверпуль" відбудеться в неділю, 2 січня, на "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Початок матчу - о 18:30 за київським часом.

Наразі "червоні" з 41 балом посідають третє місце в АПЛ. Команда Клоппа відстає від лідера чемпіонату, "Манчестер Сіті", вже на 12 пунктів, але збергіає дві гри в запасі.

"Челсі йде другим і випереджає "мерсисайдців" на один бал. Підопічні Томаса Тухеля провели на один поєдинок більше від "Ліверпуля".

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