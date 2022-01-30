"Найкращий у світі": екссуперник Усика оцінив ситуацію, що склалася у надважкій вазі

Британець похвалив свого співвітчизника за виконану роботу.

Ексчемпіон світу Тоні Белью заявив, що вважає володаря поясу WBС Тайсона Ф'юрі найкращим боксером у своєму дивізіоні.

"Ф'юрі - найкращий надважковаговик у світі. Олександр Усик наблизився до нього, але, враховуючи те, як Ф'юрі впорався з Деонтеєм Вайлдером в їхньому останньому бою, не можна не назвати Тайсона першим номером.

Також проблемою для будь-якого бійця у світі є Ділліан Вайт. Він великий, сильний, сміливий. У нього є все для того, щоб доставити проблем будь-якому надважковаговик.

Я не кажу, що Вайт - найкращий надважковаговик у світі. Я кажу, що для жодного боксера надважкої ваги вечір з ним не буде легким. Це буде важко, це буде битва, оскільки, як я вже сказав, Вайт – великий, важкий та сміливий. Він притискатиметься до тебе і обмінюватиметься ударами. Вайт не боїться приймати удари, так що його так просто не позбавишся", – сказав Белью в інтерв'ю talkSPORT.

Варто зазначити, що перед поєдинком Усик - Джошуа Тоні Белью казав, що українцю не вдасться побити британця.

Український чемпіон має зустрітися у реванші з Ентоні. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. У ніч проти 26 вересня Ей Джей програв Усику одноголосним суддівським рішенням і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

На рахунку 33-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. В останньому бою у березні 2021 року він нокаутував у реванші росіянина Олександра Повєткіна.

Зазначимо, нещодавно ЗМІ опублікували інформацію, що Джошуа готовий поступитися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі боєм проти Усика, але сам Ей Джей заявив, що ще не збирається відмовлятися від бою з українцем.

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