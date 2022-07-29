Найкращій українській арбітрині довірили судити фінал жіночого чемпіонату Європи з футболу

Українка Катерина Монзуль обслуговуватиме фінальний матч жіночого Євро-2022 між збірними Англії та Німеччини.

Катерина Монзуль очолить суддівську бригаду вирішального поєдинку жіночої континентальної першості, який відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

До суддівської бригади на фінал жіночого Євро-2022 увійшли одразу дві українки. На лінії Монзуль допомагатиме її співвітчизниця Марина Стрілецька, якій двічі довелося залишити свою домівку через вторгнення російських окупантів до України.

Ще однією лінійною рефері стане полька Пауліна Барановська. Четверта суддя - француженка Стефані Фраппар. За VAR відповідатимуть італійці Паоло Валері та Мауріціо Маріані.

Зазначимо, що для Монзуль майбутній матч стане третім великим міжнародним фіналом у кар'єрі. Раніше харків'янка обслуговувала фінал жіночої Ліги чемпіонів 2014 року та фінал чемпіонату світу 2015 року.

Фінальний матч жіночого чемпіонату Європи між Англією та Німеччиною відбудеться в неділю, 31 липня. Стартовий свисток від Монзуль пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Монзуль включили до топ-5 футбольних арбітринь світу 2021 року. У липні Катерина пригадала, як жила під землею на початку повномасштабної війни з рашистами.

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