Найкращий жіночий гандбольний клуб України проведе наступний сезон у закордонній лізі

Багаторазові чемпіонки України з гандболу - львівська "Галичанка" - у сезоні-2022/23 виступатимуть в чемпіонаті Польщі.

Через повномасштабне російське вторгнення до України львівський гандбольний клуб вирішив подати заявку та отримав дозвіл провести наступну кампанію в елітному польському дивізіоні.

Про це повідомили представники польської Суперліги під час пресконференції.

Минулого сезону, який було завершено достроково через повномасштабну війну з російськими окупантами, "Галичанка" не зазнала жодної поразки в 20 матчах і всьоме поспіль фінішувала першою в чемпіонаті України.

Тож в сезоні-2022/23 найкращий жіночий гандбольний клуб нашої країни позмагається в топовому дивізіоні Польщі, який розширили з 8 до 10 команд.

Нагадаємо, "Галичанка" стала вже третім гандбольним клубом України, який проведе наступну кампанію в іноземній лізі. Раніше "Мотор" прийняли до другого дивізіону чемпіонату Німеччини серед чоловіків, а четверта команда жіночого чемпіонату України - ужгородські "Карпати" - гратиме в третій за силою лізі Угорщини.

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