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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Найкраща позиція за п'ять років: Світоліна спрогресувала в рейтингу WTA

Одразу дві українські тенісистки перебувають у топ-10 світового рейтингу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає шосте місце.

Минулого тижня Світоліна дійшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні, де поступилася майбутній чемпіонці змагань китаянці Чжен Ціньвень.

Завдяки цьому Еліна спрогресувала на одну позицію у світовому рейтингу — піднялася на шосту сходинку.

Востаннє українка посідала цю позицію в рейтингу WTA наприкінці жовтня 2021 року.

Рекордом кар'єри для Світоліної залишається третє місце в рейтингу WTA, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року.

Друга ракетки України Марта Костюк продовжує йти на десятій позиції світового рейтингу.

Статус першої ракетки планети зберегла представниця Казахстану Олена Рибакіна. Другою залишилася "нейтральна" тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На третю сходинка піднялася безпрапорна росіянка Мірра Андрєєва.

Оновлений рейтинг WTA

1. Олена Рибакіна (Казахстан) — 9696 очок

2. Аріна Соболенко — 7550

3. Мірра Андрєєва — 6371 (+2 позиції)

4. Джессіка Пегула (США) — 6225 (-1)

5. Корі Гауфф (США) — 5974 (-1)

6. Еліна Світоліна (Україна) — 5024 (+1)

7. Кароліна Мухова (Чехія) — 4773 (+1)

8. Лінда Носкова (Чехія) — 4679 (-2)

9. Іга Швьонтек (Польща) — 3999

10. Марта Костюк (Україна) — 3910

42. Дар'я Снігур (Україна) — 1254 (+4)

44. Юлія Стародубцева (Україна) — 1165 (+1)

48. Ангеліна Калініна (Україна) — 1107 (+2)

51. Олександра Олійникова (Україна) — 1082 (-4)

103. Даяна Ястремська (Україна) — 727 (+8)

124. Вероніка Подрез (Україна) — 598 (+3)

167. Анастасія Соболєва (Україна) — 457 (+13)

248. Катаріна Завацька (Україна) — 304 (+18)

385. Єлизавета Котляр (Україна) — 166 (-17)

Раніше повідомлялося, що збірна України з тенісу вперше в історії вийшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

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