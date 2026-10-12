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Найкраща позиція за п'ять років: Світоліна спрогресувала в рейтингу WTA
Одразу дві українські тенісистки перебувають у топ-10 світового рейтингу.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг. У ньому перша ракетка України Еліна Світоліна посідає шосте місце.
Минулого тижня Світоліна дійшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Пекіні, де поступилася майбутній чемпіонці змагань китаянці Чжен Ціньвень.
Завдяки цьому Еліна спрогресувала на одну позицію у світовому рейтингу — піднялася на шосту сходинку.
Востаннє українка посідала цю позицію в рейтингу WTA наприкінці жовтня 2021 року.
Рекордом кар'єри для Світоліної залишається третє місце в рейтингу WTA, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року.
Друга ракетки України Марта Костюк продовжує йти на десятій позиції світового рейтингу.
Статус першої ракетки планети зберегла представниця Казахстану Олена Рибакіна. Другою залишилася "нейтральна" тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко. На третю сходинка піднялася безпрапорна росіянка Мірра Андрєєва.
Оновлений рейтинг WTA
1. Олена Рибакіна (Казахстан) — 9696 очок
2. Аріна Соболенко — 7550
3. Мірра Андрєєва — 6371 (+2 позиції)
4. Джессіка Пегула (США) — 6225 (-1)
5. Корі Гауфф (США) — 5974 (-1)
6. Еліна Світоліна (Україна) — 5024 (+1)
7. Кароліна Мухова (Чехія) — 4773 (+1)
8. Лінда Носкова (Чехія) — 4679 (-2)
9. Іга Швьонтек (Польща) — 3999
10. Марта Костюк (Україна) — 3910
…
42. Дар'я Снігур (Україна) — 1254 (+4)
44. Юлія Стародубцева (Україна) — 1165 (+1)
48. Ангеліна Калініна (Україна) — 1107 (+2)
51. Олександра Олійникова (Україна) — 1082 (-4)
103. Даяна Ястремська (Україна) — 727 (+8)
124. Вероніка Подрез (Україна) — 598 (+3)
167. Анастасія Соболєва (Україна) — 457 (+13)
248. Катаріна Завацька (Україна) — 304 (+18)
385. Єлизавета Котляр (Україна) — 166 (-17)
Раніше повідомлялося, що збірна України з тенісу вперше в історії вийшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг.