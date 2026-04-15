Найкращий бомбардир "Ліверпуля" пропустить ЧС-2026 з футболу через важку травму

Уго Екітіке / © Associated Press

Форвард "Ліверпуля" та збірної Франції Уго Екітіке пропустить чемпіонат світу-2026 з футболу через важку травму.

Про це повідомляє Le Parisien.

23-річний Екітіке серйозно травмувався в матч-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Після пів години гри його винесли з поля на ношах.

За даними джерела, Уго зазнав розриву ахіллового сухожилля і вибув на тривалий термін. Відтак він не допоможе збірній Франції на ЧС-2026.

"Це має дуже поганий вигляд. Але важко сказати, наскільки погано. Побачимо. Я не бачив його у перерві, після гри він вже був вдома", — наводить слова головного тренера мерсисайдців Арне Слота після гри BBC.

Цього сезону Екітіке — найкращий бомбардир "Ліверпуля". У його активі 17 голів за англійський клуб в усіх турнірах.

Також він є основним гравцем збірної Франції та відіграв за "Ле Бле" усі шість матчів відбору до ЧС-2026, забивши один гол — у ворота України.

Французи на ЧС-2026 потрапила до групи I разом із Сенегалом, Норвегією та Іраком.

Нагадаємо, ПСЖ удруге обіграв "Ліверпуль" (2:0) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

У півфіналі найпрестижнішого єврокубка парижани, за яких виступає український захисник Ілля Забарний, позмагаються з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина). Перша гра в Мадриді закінчилася перемогою мюнхенців з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться 15 квітня в Мюнхені.