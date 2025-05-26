Найкращий бомбардир сезону в Європі: визначився володар "Золотої бутси"

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Нападник мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе став володарем "Золотої бутси" за підсумками сезону-2024/25.

26-річний француз здобув почесний приз, який вручається найкращому бомбардиру серед європейських чемпіонатів.

Мбаппе у своєму дебютному сезоні за "Реал" забив 31 гол у чемпіонаті Іспанії, де виграв бомбардирські перегони. У боротьбі за "Золоту бутсу" він набрав 62 очки (коефіцієнт 2).

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Кіліан випередив форварда лісабоського "Спортинга" Віктора Дьокереша, у чиєму активі 39 голів, проте чемпіонат Португалії має менший коефіцієнт (1,5), через що швед отримав 58,5 очок.

Третє місце у перегонах за "Золотою бутсою" посів єгипетський форвард "Ліверпуля" Мохамед Салах, який забив 29 голів у АПЛ (58 очок, коефіцієнт 2).

Минулого сезону володарем "Золотої бутси" став нападник "Баварії" Гаррі Кейн, який забив 36 голів у німецькій Бундеслізі.

Рекорд за кількістю таких трофеїв належить Ліонелю Мессі, який вигравав "Золоту бутсу" шість разів за кар'єру.

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Нагадаємо, "Реал" посів друге місце у Ла Лізі-2024/25, програвши боротьбу за чемпіонство "Барселоні". Мадридці також поступилися каталонцям у фіналах Кубка та Суперкубка Іспанії.