Найкращий бомбардир збірної України 2025 року прокоментував своє відсторонення в "Поліссі"

Олексій Гуцуляк / facebook.com/fcpolissya

Півзахисник житомирського "Полісся" Олексій Гуцуляк дав перший коментар щодо свого відсторонення від команди та переведення до юнацького складу.

"Я завжди буду вдячний ФК "Полісся", тренерському штабу та вболівальникам за підтримку. Саме тому вважаю за необхідне прояснити ситуацію.

Протягом усього терміну контракту я не давав жодного приводу сумніватися у своєму професіоналізмі, відданості команді та бажанні допомогти клубу прогресувати. Але я справді був в останній момент виключений зі складу команди "Полісся" на збори, та за розпорядженням керівництва клубу зараз тренуюся з U-19.

Я не вважаю коректним критикувати рішення керівництва і не буду цього робити. Моя позиція проста – мені потрібна можливість грати у футбол, на максимальному рівні відпрацювати свій контракт з "Поліссям", допомогти клубу у боротьбі за чемпіонство та разом зі збірною України боротися за вихід на чемпіонат світу 2026 року. Для мене це мрія, до якої ми всі разом з командою йшли досить довго.

На цьому етапі вважаю за необхідне обмежитися цією позицією, з повагою ставлячись до клубу та його вболівальників", – сказав Гуцуляк ексклюзивно для Tribuna.com.

У вівторок, 13 січня, "Полісся" повідомило про переведення Гуцуляка та захисника Сергія Чоботенка до юнацького складу через те, що вони відмовилися підписувати нові контракти з клубом – в обох чинні угоди добігають кінця у червні 2026 року.

Цього сезону Гуцуляк провів 19 матчів за "Полісся", забив 3 голи та віддав 4 асисти. В активі Чоботенка один гол і один асист у 21 поєдинку.

Крім того, Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України 2025 року – на його рахунку 5 голів та 3 результативні передачі.

"Полісся" вирушило на зимову паузу на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 16 матчів. Від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря" – команда Руслана Ротаня відстає на 5 балів.

