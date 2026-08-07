Найкращий футболіст ЧС-2026 відмовив "Реалу" заради переходу до "Барселони"

Родрі / © Associated Press

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Півзахисник англійського "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі, якого було визнано найкращим гравцем чемпіонату світу-2026, відмовився переходити до мадридського "Реала".

Про це повідомив агент 30-річного футболіста Пабло Баркеро.

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"Пропозиція була справді гарною. Ми цінуємо професіоналізм, клас, повагу та те, як "Реал" вів переговори. Мадридський клуб серйозно хотів підписати Родрі та зробив усе, щоб переконати його", — розповів агент в інтерв'ю goal.com.

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За інформацією відомого інсайдера Ніколо Скіри, півзахисник уже погодив особисті умови контракту з "Барселоною".

Сторони домовилися про контракт до 2030 року із зарплатою гравця у розмірі 15 млн євро на рік.

Нагадаємо, Родрі перейшов до "Манчестер Сіті" влітку 2019 року з мадридського "Атлетіко" за 70 мільйонів євро. Відтоді він провів за "городян" 298 матчів, забив 28 голів і віддав 32 асисти.

У складі "небесно-блакитних" Родрі чотири рази став чемпіоном АПЛ, двічі виграв Кубок Англії, тричі — Кубок англійської ліги, по разу перемагав у Суперкубку Англії, Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та на Клубному чемпіонаті світу.

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За збірну Іспанії він провів 70 матчів і забив 4 голи. Разом з національною командою він став переможцем Ліги націй-2022/23, виграв Євро-2024 та ЧС-2026.

Крім того, 2024 року Родрі став володарем "Золотого м'яча".

Раніше повідомлялося, що "Реал" оформив один з найдорожчих трансферів в історії.

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