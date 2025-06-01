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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Найкращий гравець фіналу Ліги чемпіонів установив унікальний рекорд

Дезіре Дуе записав своє ім'я до історії головного клубного євротурніру.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дезіре Дуе

Дезіре Дуе / © Associated Press

Атакувальний півзахисник ПСЖ Дезіре Дуе встановив унікальний рекорд у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2024/25, у якому французький клуб розчавив міланський "Інтер" з рахунком 5:0.

Як повідомляє OptaJean, 19-річний француз став першим гравцем в історії, який зробив три результативні дії у фіналі Ліги чемпіонів

У матчі проти "нерадзуррі" Дуе відзначився дублем та асистом. Він став наймолодшим футболістом, який забив гол і зробив результативну передачу у фіналі головного клубного євротурніру.

Зазначимо, що УЄФА вручив Дезіре нагороду найкращому гравцю фіналу Ліги чемпіонів.

Загалом цього сезону Дуе провів 55 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забивши 15 голів та віддавши 14 асистів.

ПСЖ уперше в історії виграв Лігу чемпіонів, взявши участь у своєму другому фіналі. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

Команда Луїса Енріке здобула перший у клубній історії требл. Цього сезону парижани також виграли чемпіонат і Кубок Франції.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ оформив найбільший розгром у фіналах Ліги чемпіонів.

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