Найкращий сезон за 10 років: Україна дізналася своє місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА

У сезоні-2025/26 українські клуби набрали найбільшу кількість очок до таблиці коефіцієнтів УЄФА за останні 10 років.

"Шахтар" / © ФК Шахтар

У четвер, 7 травня, донецький "Шахтар" програв англійському "Крістал Пелас" (1:2) в матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій та вибув з турніру. На цьому єврокубковий сезон-2025/26 для України завершено.

За підсумками поточного сезону українські клуби набрали 8,312 очок до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Це найкращий результат України за останні 10 років.

Найбільше балів Україні приніс "Шахтар" — 6,0625, "Динамо" — 1,75, "Полісся" — 0,5. "Олександрія" не зуміла набрати очок.

У сезоні-2015/16 наші клуби набрали 9,800 очок, а відтоді найкращим результатом були 8 балів у сезоні-2017/18.

Таким чином, Україна закінчила єврокубковий сезон на 23-му місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Настуного сезоні Україну в єврокубках знову представлятимуть чотири клуби.

