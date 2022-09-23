"Найлютішому ворогу не побажаю з ним битися": промоутер дав прогноз на поєдинок Усик - Вайлдер

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував можливий бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та американцем Деонтеєм Вайлдером.

90-річний американський промоутер заявив, що в потенційному поєдинку між Усиком та Вайлдером він поставив би на свого співвітчизника.

Водночас, Арум погодився з думкою, що українець може переважати Деонтея в кожному раунді. Проте саме нокаутувальну міць "Бронзового бомбардувальника" промоутер вважає вирішальною в цьому протистоянні.

"Нехай Вайлдер не виграв би жодного раунду, але я навіть найлютішому ворогу не побажаю з ним битися, адже Деонтей показав у боях з Ф'юрі, що він дуже жорсткий суперник.

У їхньому третьому поєдинку Ф'юрі впевнено розбивав Вайлдера, як раптом Деонтей двічі відправив Тайсона в нокдаун. Звичайно, потім Ф'юрі отямився і нокаутував його, але Вайлдера дуже недооцінюють.

Мені здається, Усик занадто малий для Вайлдера, і він, безумовно, не б'є так, як це робить Деонтей. Тому в цьому бою я поставив би на Вайлдера", - цитує Арума Boxing News 24.

Раніше сам Вайлдер говорив про бажання вийти на ринг з українським чемпіоном. Своєю чергою, Усик заявив, що хоче побитися з Деонтеєм, якщо Ф'юрі відмовиться від бою за "абсолюта" та проведе поєдинок з Джошуа.

Зазначимо, що в наступному бою Вайлдер 15 жовтня зустрінеться з фіном Робертом Хеленіусом. Перед цим "Бронзовий бомбардувальник" двічі поспіль програв Ф'юрі в поєдинках, де на кону стояв пояс WBC у надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 36-річного Вайлдера 42 перемоги (41 - нокаутом), одна нічия та дві поразки.

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