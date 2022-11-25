Найрейтинговіша перемога: українець вперше у сезоні пробився до півфіналу турніру ATP

Український тенісист Віталій Сачко пробився до півфіналу "челенджеру" в італійській Андрії.

У чвертьфіналі Сачко в двох сетах обіграв третього сіяного Томаша Махача із Чехії – 7:5, 6:2.

На рахунку українця один ейс, одна подвійна помилка, три брейки і відіграні усі вісім брейк-пойнтів суперника.

Перемога над 104-ю ракеткою світу Махачем стала для Віталія, який займає 323-ю позицію в рейтингу АТР, найрейтинговішою цього року. Також Сачко вперше в сезоні виграв третій матч поспіль та проведе перший півфінал цього року.

У півфіналі Сачко зустрінеться з переможцем матчу між росіянином з нейтральним статусом Євгеном Карловським та швейцарцем Леандро Ріді.

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