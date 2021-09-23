Найсексуальніша спортсменка світу розпочинає модельну кар'єру: пройде подіумом на Тижні моди в Мілані

Ефектна атлетка спробує себе в новій сфері.

Німецька легкоатлетка Аліса Шмідт, яка у 2017 році була визнана найсексуальнішою спортсменкою світу за версією австралійського видання Busted Coveragе, повідомила, що розпочинає кар'єру моделі.

У сторіс Instagram спринтерка розповіла: "Я в дуже хорошому настрої і дуже схвильована, тому що лечу до Мілана. У Мілані безумовно будуть дуже і дуже красиві дні. Показ мод Hugo Boss відбудеться в четвер, і я буду його частиною!"

Для Аліси це перший досвід у модельній сфері. Раніше дівчина відмовилася від зйомок для журналу Playboy.

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

Аліса Шмідт / instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

У 2017 році Шмідт завоювала "срібло" у складі збірної Німеччини в естафеті 4 по 400 метрів на чемпіонаті Європи у віці до 20 років.

У 2019-му бігунка здобула "бронзу" в естафеті на першості Європи до 23 років.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Шмідт спантеличила кадром у короткому топі.

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