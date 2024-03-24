Найшвидший гол в історії збірних: австрійський футболіст установив світовий рекорд (відео)

Півзахисник збірної Австрії Крістоф Баумгартнер забив найшвидший гол в історії чоловічого міжнародного футболу. Це сталося у товариському матчі проти команди Словаччини.

24-річний футболіст німецького "РБ Лейпцига" відкрив рахунок уже на 6-й секунді поєдинку. Одразу після стартового свистка він у центральному колі отримав передачу від партнера, протягнув м'яч повз кількох гравців суперника і з-за меж штрафного точно пробив у лівий нижній кут.

Крістоф побив рекорд німецького форварда Лукаса Подольскі, який 2013 року забив на 7-й секунді в матчі з Еквадором.

Цікаво, що в іншому поєдинку, який також відбувся 23 березня, півзахисник збірної Німеччини Флоріан Вірц на 7-й секунді гри вразив ворота команди Франції. Підопічні Юліана Нагельсманна на виїзді обіграли "Ле Бле" (2:0).

Зазначимо, що для Баумгартнера поєдинок зі Словаччиною став 35-м у складі збірної Австрії. На його рахунку 12 голів і п'ять асистів.

Матч Словаччина – Австрія у Братиславі завершився з рахунком 0:2 . Другий гол у ворота господарів поля на 82-й хвилині забив Андреас Вайманн.

Огляд матчу Словаччина – Австрія

Додамо, що прийдешнього літа Австрія та Словаччина виступлять у фінальному турніру Євро-2024.

Австрійці на чемпіонаті Європи зіграють у групі з Нідерландами, Францією та переможцем плейоф шляху А (Уельс – Польща).

Словаки поборються на континентальній першості з Бельгією, Румунією та переможцем плейоф шляху B (Україна – Ісландія).

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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