Найсильніша людина Росії померла від коронавірусу: встановив 26 світових рекордів

61-річний Володимир Синєглазов не впорався зі смертоносною хворобою.

Відомий російський силань Володимир Синєглазов помер від наслідків коронавірусної інфекції.

Як повідомляє РЕН ТВ, Синєглазов провів останні дні життя у комі в реанімації. Йому був 61 рік. За день до цього від COVID-19 померла його сестра.

Кар'єра Володимира тривала 30 років і завершилася 10 років тому через проблеми зі здоров'ям. На тлі постійних навантажень у спортсмена руйнувалися суглоби ніг.

Синєглазов спеціалізувався на гирьовому спорті та виконанні трюків зі снарядами. За свою кар'єру він встановив 26 світових рекордів, а в 2009 році був визнаний найсильнішою людиною Росії.

Як повідомляв ТСН Проспорт, минулого року сталося горе в родині Конора Макгрегора. Зірковий боєць UFC втратив близьку людину через коронавірус.

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