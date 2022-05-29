Найсильніший чоловік Європи з України встановив новий світовий рекорд (відео)

Український стронгмен Олексій Новіков встановив новий світовий рекорд у вправі зі штангою Флінстоуна на World’s Strongest Man.

Ця вправа була завершальною подією першого дня змагань з визначення найсильнішої людини світу в Сакраменто, США.

Штангою Флінстоуна є спеціальні плити, які виглядають так, ніби виготовлені з каменю. Учасники намагалися підняти стільки, скільки могли. Початкова вага штанги складала 175 кілограмів.

Новіков пройшов 8 раундів, в останньому з яких, підійняв 246 кілограмів. Це новий світовий рекорд.

Після першого дня змагань Новіков лідирує в загальному заліку.

Нагадаємо, Новіков уже вигравав World’s Strongest Man у 2020 році. До нього, єдиним українцем, який завойовував цей титул був Василь Вірастюк у 2004-му.

У квітні українець здобув титул найсильнішої людини Європи на змаганнях, що відбувалися в британському Лідсі.

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