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Найсильніший клуб Європи пожертвував солідну суму на допомогу Україні

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Найсильніший клуб Європи пожертвував солідну суму на допомогу Україні

Фото: Associated Press

Мадридський "Реал" фінансово підтримав українців, які постраждали від російської збройної агресії.

Чемпіон Іспанії пожертвував понад мільйон євро на допомогу Україні, яка продовжує героїчно протистояти повномасштабному вторгненню російських окупантів.

Про це "Королівський клуб" повідомив на своєму офіційному сайті. 

За словами президента "вершкових" Флорентіно Переса, ці кошти було пожертвувано в рамках благодійної кампанії "Все для України". 

Гроші вже передали Червоному Хресту та партнеру фонду клубу в Україні. Вони були спрямовані на харчування, медикаменти, ковдри, ліжка та інші основні потреби людей, які постраждали від повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти нашої країни.

Нагадаємо, за мадридський клуб виступає український голкіпер Андрій Лунін. Уже в середу, 5 жовтня, "Реал" на своєму полі прийме донецький "Шахтар" в рамках 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

  • "Реал" - чинний переможець Ліги чемпіонів. У фіналі 2022 року підопічні Карло Анчелотті в Парижі обіграли "Ліверпуль" (0:1) і рекордний 14-й раз в історії завювали Кубок чемпіонів.

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