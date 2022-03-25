"Найскладніший бій у нашому житті": Віталій Кличко привітав брата Володимира з днем народження (відео)

Кличку-молодшому випонилося 46 років.

Мер Києва Віталій Кличко привітав свого рідного брата Володимира з днем народження. Сьогодні, 25 березня, молодшому з братів Кличків випонилося 46 років.

Зараз обидва легендарні боксери захищають Київ від російських окупантів. На відео брати були у вишиванках.

"Друзі! Сьогодні День народження у найближчої мені людини. У нас сильний зв‘язок, навіть коли ми не поруч. У цей критичний для України час ми разом, у Києві. Пліч-о-пліч. Підтримку і допомогу брата я відчуваю щодня і щохвилини.

Як він нещодавно сказав: це найскладніший бій у нашому житті. Бій за наше місто і нашу країну. І ми, без сумніву, переможемо! Бо добро завжди перемагає зло! Дякую долі і нашим батькам, що подарували мені такого брата! З Днем народження, Володю!", - написав Віталій Кличко у себе в Instagram.

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