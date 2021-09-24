"Найскладніший поєдинок у кар'єрі": брати Клички розповіли, чого очікують від бою Усик - Джошуа

"Найскладніший поєдинок у кар'єрі": брати Клички розповіли, чого очікують від бою Усик - Джошуа

Славетні українські боксери висловилися про прийдешню чемпіонську битву співвітчизника.

Легенди світового боксу Володимир і Віталій Клички поділилися думками про майбутній чемпіонський бій між своїм співвітчизником українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа.

Володимир анонсував поєдинок у себе в соцмережах, заявивши, що чекає на нього з нетерпінням.

"В очікуванні захопливого поєдинку між Усиком та Джошуа. Не можу дочекатися цієї чемпіонської битви. Це змушує мене хвилюватися", - написав Кличко-молодший у Twitter.

Exciting matchup, @anthonyjoshua @usykaa fight. Looking forward to a war amongst Champions!! Makes me so excited … pic.twitter.com/LotvXe1NVc — Klitschko (@Klitschko) September 23, 2021

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко відповів на запитання про шанси Усика перемогти Джошуа.

"Це буде найскладніший поєдинок в спортивній кар'єрі Усика. З боксером такого рівня Олександр ще не зустрічався. Шанси? Все залежить від нього - від того, наскільки правильними будуть стратегія і тактика. Наскільки Олександр зможе нав'язати Джошуа свою формулу бою і не дати можливості супернику користуватися його зростом і перевагою у вазі. Тому що Джошуа - вище Усика і буде намагатися контратакувати, користуючись також перевагами в довжині рук і володінні потужним ударом правою", - цитує Віталія Meta Ratings.

У переддень поєдинку Усик та Джошуа стали на ваги - британець переважив українця на 8,6 кг. Після процедури зважування боксери провели фінальну дуель поглядів.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на пресконференцію та першу дуель поглядів з Джошуа.

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