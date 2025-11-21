"Найслабша команда": у Польщі оцінили можливий матч з Україною у фіналі плейоф відбору ЧС-2026

Збігнєв Бонек / facebook.com/BoniekPrezesemPZPN

Реклама

Колишній гравець та тренер збірної Польщі, а також ексголова Польського футбольного союзу Збігнєв Бонек прокоментував результати жеребкування плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

У півфіналі плейоф кваліфікації на Мундіаль поляки зіграють проти Албанії, а в разі виходу до фіналу зустрінуться з переможцем пари Україна – Швеція.

На думку Бонека, збірна України – це найлегший суперник з першого кошика, якого поляки могли отримати собі у суперники.

Реклама

"Звичайно, шлях нелегкий, але теоретично ми могли потрапити на значно складнішого суперника. Поки що рано говорити про шанси, до березня ще багато часу, але з Албанією ми точно фаворити, хоча вони і грають добре. У другому матчі будемо грати на виїзді з Україною або Швецією, так що можна сказати, що з першого кошика ми отримали найслабшу команду. З будь-яким іншим суперником було б значно складніше", – цитує Бонека Interia Sport.

Також Бонек прокоментував можливість проведення потенційного фіналу плейоф між українцями та поляками в Польщі.

Зазначимо, що українці будуть номінальними господарями півфіналу зі Швецією, а в разі успіху і фіналу проти переможця пари Польща – Албанія.

"Важливішим за передбачення потенційного фіналу є те, як Україна вчинить із вибором стадіону. Ми не знаємо, чи як нейтральний майданчик вони оберуть Польщу, де грали раніше, чи, наприклад, Німеччину. Безумовно, будуть дипломатичні переговори на рівні президентів федерацій, але шанс виходу на чемпіонат світу реальний. Тим більше, що Швеція досі виступала катастрофічно.

Реклама

З Андрієм Шевченком (очільник УАФ – прим.) ми всі знайомі – президент Кулеша, я, Роберт Левандовські. Це людина приємна для всіх, але я не знаю, чи захоче Україна зробити нам таку послугу, щоб грати вирішальний матч у нас. Можливо, вони вирішать провести перший матч зі Швецією і фінал на тому ж стадіоні, наприклад, у Німеччині. Мені здається, що якби президент Кулеша переконав Шевченка грати у нас, це був би його величезний дипломатичний успіх.

Коли ми це дізнаємося? Скоро, тому що, якщо пам'ять мені не зраджує, стадіон потрібно вказати за 90 днів до матчу", – сказав Бонек.

Раніше повідомлялося, що два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026.

Жеребкування групового етапу фінального турніру ЧС-2026 заплановане на 5 грудня 2025 року.

Реклама

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Нагадаємо, також відбулося жеребкування міжконтинентального плейоф відбору на ЧС-2026.