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Найстаріший футбольний клуб Італії натякнув на призначення Шевченка, українець відреагував

Найстаріший футбольний клуб Італії натякнув на призначення Шевченка, українець відреагував

Associated Press

"Грифони" анонсували прихід екскоуча збірної України у себе в соцмережах.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко незабаром повинен очолити італійський "Дженоа".

На своїй сторінці у Twitter "грифони" анонсували призначення 45-річного українського фахівця, опублікувавши емодзі з прапором України. У коментарях уболівальники не сумніваються, що цей пост присвячений саме Шевченку.

Шевченко у себе в Twitter зробив репост.

Жодної іншої офіційної інформації щодо призначення Шевченка поки що немає. Але раніше одразу декілька авторитетних джерел повідомляли, що переговори між Шевченком і клубом Серії А перебувають на фінальній стадії. 6 листопада "Дженоа" звільнив з посади головного тренера Давіде Баллардіні.

Наступного тижня Шевченка разом із представниками свого майбутнього тренерського штабу вирушить до Генуї для підписання контракту з "грифонами". Зарплата українця в італійському клубі складе 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

Зазначимо, що "Дженоа" - найстаріший футбольний клуб країни і дев'ятиразовий чемпіон Італії. Останнє "скудетто" команда завоювала ще в 1924 році.

  • Шевченко залишив збірну України 1 серпня після закінчення терміну контракту. Він очолював "синьо-жовтих" від літа 2016 року.
  • Під керівництвом Шевченка національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
  • На Євро-2020 збірна України дійшла до чвертьфіналу. Це найкраще досягнення країни за всю історію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Шевченко може очолити шотландський "Селтік", але пізніше цю інформацію було спростовано.

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