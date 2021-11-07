Найстаріший, титулований клуб Італії, який зараз пасе задніх: що відомо про нову команду Шевченка

Найстаріший, титулований клуб Італії, який зараз пасе задніх: що відомо про нову команду Шевченка

Екскерманич збірної України Андрій Шевченко повернувся на Апенніни, щоб розпочати клубну тренерську кар'єру.

У неділю, 7 листопада, італійський "Дженоа" оголосив, що новим головним тренером клубу став колишній керманич збірної України Андрій Шевченко.

Український фахівець підписав з "грифонами" контракт до 30 червня 2024 року. За неофіційною інформацією, зарплата Шевченка в італійському клубі складе 1,8 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

Для 45-річного українця це буде перший досвід керування командою на клубному рівні. До цього Шевченко працював лише з національною командою "синьо-жовтих", з якою досягнув небаченого успіху в кваліфікації та під час фінального турніру Євро-2020.

ТСН Проспорт детальніше знайомить читачів з генуезьким клубом, де розпочнеться клубна тренерська кар'єра одного з найкращих футболістів в історії України.

Найстаріший клуб Італії з низкою трофеїв

"Дженоа" - найстаріший футбольний клуб в Італії та один з найбільш титулованих. Історія клубу розпочинається в далекому 1893 році, коли в місті Генуя було засновано крикетний клуб. Спочатку він називався "легкоатлетичний та крикетний клуб Дженоа". У перші роки існування його члени брали участь виключно у змаганнях з крикету та легкої атлетики. На той час клуб був представлений англійцями, які приїхали з-за кордону.

Футбольна ж ера "грифонів" стартувала на чотии роки пізніше. У квітні 1897 року Джеймс Річардсон Спенслі відкрив футбольну секцію клубу "Дженоа". Клуб взяв участь у першому Чемпіонаті Італії в 1898 році та здобув у ньому перемогу. У двох наступних роках "грифони" також вигравали чемпіонський титул.

Із перервою в рік, коли генуезькому клубу дісталося "срібло", домінування "Дженоа" в Італії продовжилося. Команда знову тричі поспіль стала чемпіоном країни - від 1902 до 1904 року.

Загалом "Дженоа" за свою 128-річну історію дев'ять разів ставав чемпіоном Італії та чотири рази завойовував срібні нагороди. Однак останнє вигране генуезцями "скудетто" датоване сезоном-1923/24. Після нього "грифони" ніколи не тріумфували в елітному дивізіоні Італії, але здобували кубок країни в кампанії 1936/37.

Якщо ж подивитися на успіхи клубу після Другої світової війни, то вони вже не є такими приголомшливими. "Грифони" можуть похизуватися хіба що вдалою єврокубковою кампанією-1991/92, коли їм вдалося дійти до півфіналу Кубка УЄФА.

Тоді у чвертьфіналі генуезький клуб обіграв "Ліверпуль" з рахунком 4:1 за сумою двох матчів. Однак до фіналу "грифонів" не пустив амстердамський "Аякс" (2:3 та 1:1), який у підсумку і виграв той Кубок УЄФА.

Поточні результати команди та становище в Чемпіонаті Італії

Нова ера для "Дженоа" розпочалася в 2006 році, коли генуезький клуб очолив нинішній коуч "Аталанти" Джан П’єро Гасперіні. У першому ж сезоні він уперше за 12 років вивів клуб до Серії А, а вже наступного сезону в елітному італійському дивізіоні "Дженоа" посів гідне для дебютанта 10-те місце.

Через рік клуб став 5-м, набравши однакову кількість очок з "Фіорентиною", яка вийшла до Ліги чемпіонів завдяки кращим додатковим показникам. Після того "грифони" так високо в Серії А не злітали. У сезоні-2020/21 команда фінішувала 11-ю, а нову кампанію розпочала вкрай невдало. Лише 9 набраних пунктів після 12 турів максимально наблизили клуб до зони вильоту. Як наслідок, керівництво "грифонів" звільнило з посади головного тренера Давіде Баллардіні.

Хто з футболістів буде у розпорядженні Шевченка

Нова команда екстренера збірної Україне не майорить зірками, але має у своєму складі достатньо відомих і кваліфіковах виконавців. Серед них - 38-річний македонський нападник Горан Пандєв, а також 30-річний італійський форвард Маттіа Дестро, який у нинішньому сезоні вже забив 6 голів і йде в топ-5 бомбардирів Серії А. Щоправда, зараз лідер атаки "грифонів" травмований.

У генуезькій команді також є такі відомі гравці як Сальваторе Сірігу, Доменіко Крішито, Валон Бехрамі, Стефано Стураро, Феліпе Кайседо. Великі надії подає вихованець академії клубу 21-річний захисник Андреа Камб’ясо.

Загалом склад команди є досить віковим. Середній вік гравців - 27,6 року . Трансферна ж вартість генуезців на Transfermarkt становить 96,60 мільйона євро .

Хто власники клубу

У вересні цього року американська інвестиційна компанія "777 Partners" викупила контрольний пакет акцій (99,9%) "Дженоа" в Енріко Преціозі, який залишиться у раді директорів клубу. За інформацією преси, сума угоди склала 150 мільйонів євро.

Зв'язок "Дженоа" з Україною

Саме в Генуї свою кар’єру завершував Каха Каладзе, який був одноклубником Шевченка в київському "Динамо" та "Мілані". Також з "Дженоа" до "біло-синіх" приходив португалець Мігель Велозу, який повернувся назад після закінчення свого контракту з киянами.

Цього літа ЗМІ активно писали, що керівництво "Дженоа" хоче підписати форварда "Динамо" Владислава Супрягу. Нібито генуезький клуб пропонував за "нового Шевченка" 10 мільйонів євро, проте до трансферу справа так і не дійшла.

Очоливши "Дженоа", Шевченко вже заявив, що збирається повернути генуезькому клубу його велику історію. Що ж, залишається лише побажати успіхів Андрію в цьому непростому завданні та уважно стежити за його тренерськими кроками на Апеннінському півострові.

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