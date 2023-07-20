Найстаріший у світі бодибілдер: який має вигляд 90-річний чоловік (фото, відео)

Американець Джим Аррінгтон приголомшив своєю фізичною формою у доволі поважному віці.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Спеціаліст з продажу здобув титул найстарішого у світі бодибілдера 2015-го, коли йому було 83 роки.

Зараз у віці 90 років Джим все ще сильний і досі виграє змагання. Так, зовсім недавно він брав участь у заході професійної ліги IFBB в Рено, штат Невада, зайнявши третє місце в категорії чоловіків за 70 років, та перше місце в категорії за 80.

Джим Аррінгтон / Фото: guinnessworldrecords.com

У Джима неймовірна статура, що він з гордістю показує, зокрема, оголившись для журналу, але так було не завжди. Він народився передчасно за півтора місяці із вагою 2,5 кг. Його батьки "боролися і намагалися врятувати його". Окрім астми, у дитинстві він був "дуже нездоровим" і часто хворів.

Однак 1947 року, у віці 15 років, Джим вирішив, що "більше так не може", і почав піднімати вагу.

"Я хотів бути супергероєм", - пригадав він.

Джим Аррінгтон в молодості / Фото: guinnessworldrecords.com

Через сім десятиліть важка атлетика все ще є найбільшою пристрастю Джима в житті. Він ходить до спортзалу тричі на тиждень, а кожне тренування триває дві години.

Один із тренерів у його спортзалі сказав: "Я бачу Джима майже щодня. Він робить більше, ніж хороші 60% моїх клієнтів або всі, хто ходить до цього спортзалу".

Секрет довголіття Джима - його здатність адаптуватися. Він не лише адаптував свою підготовку, бо був старим, він також свою дієту.

Джим їв багато молока і багато яловичини, тому що це було два продукти, на які він не мав алергії, але вони почали спричиняти запалення, коли він старів, тому він вирішив змінити свій раціон "повністю".

Наразі він споживає більше оливкової олії, грибів та інших подібних здорових продуктів. "Я думав, що якщо я це зроблю, я можу продовжувати тренуватися", - пояснив він.

Джим Аррінгтон / Фото: guinnessworldrecords.com

Будучи культуристом понад 50 років, Джим брав участь у багатьох шоу.

Чоловік каже, що, титул володаря світового рекорду Гіннеса "відкрив для нього цілий новий Всесвіт" і надихає його продовжувати.

Нагадаємо, чемпіон світу з боротьби пальцями ніг видалив нігті заради змагань. Він поділився про особливості тоуреслінгу.

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